Свыше 4,5 тысячи жителей ДНР погибли при обстрелах ВСУ с февраля 2022 года

Еще столько же мирных жителей получили ранения

С 17 февраля 2022 года в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб 4 551 житель ДНР, в том числе 136 детей. Об этом в понедельник, 29 мая, рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации.

Число раненых достигло 4 559 человек, среди них 298 детей. Обстрелами повреждены 11 012 домов и 2 647 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 149 медицинских и 542 образовательных учреждения, а также 76 критических объектов, сообщает ТАСС.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Одной из важнейших задач СВО является обеспечение безопасности жителей Донбасса.

В апреле 2023 года во время встречи с руководителями новых российских регионов Путин подчеркивал, что обеспечить безопасность на этих землях — это самое главное, однако "мы реально имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим".

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев сообщал, что компетентным органам власти в новых регионах поручено организовать дополнительные оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов.

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