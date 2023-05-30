Востоковед Супонина подвела итоги выборов в Турции

Оппозиция не нашла, к чему придраться

Почему попытка США поддержать лидера оппозиции в Турции в итоге сработала против него? Пойдут ли противники Реджепа Тайипа Эрдогана на организацию массовых выступлений? И можно ли ожидать усиления давления на Анкару со стороны США и Евросоюза?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответила политолог-востоковед Елена Супонина.

"Победная речь Эрдогана была очень яркой, эмоциональной, долгой. И всякий раз, когда он упоминал внешнее вмешательство, прямо указывая на страны Запада, народ, который стоял на площади, выражал полное одобрение этим словам. В частности, Эрдоган объявил о том, что в нынешнем переустройстве мира Турция должна занять важное и большое место. Выборы прошли честно, явка была большой, оппозиция не получила никаких поводов, чтобы созвать своих сторонников на площади", - отметила эксперт.

Полный комментарий Елены Супониной смотрите в видео

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