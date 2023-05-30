Западные СМИ попытались оправдать скандальные высказывания

Офис Зеленского любит выкладывать в Сеть разные видеоотчеты: как все любят президента Украины, как к нему все в гости ездят, как его везде принимают и дают ордена, деньги и ракеты. Прокол вышел с американским сенатором Линдси Грэмом. Когда офис главного артиста Украины выложил в сеть фрагмент встречи, где сенатор говорит следующее: "Русские умирают. Еще никогда мы не тратили деньги так удачно".

Нет сомнений в том, что для Зеленского и его команды эти слова - бальзам на сердце. Но в международном формате подобное откровение американского сенатора было воспринято как просто людоедское. Ведь американцы заявляют, что их оружие, которым заваливают Украину, совсем-совсем не предназначено для ударов по России. И Америка руками украинского режима с Россией вовсе даже не воюет, а просто демократию поддерживает. Оказалось, что поддержка демократии - это инвестиции в убийство русских.

Сенатора Грэма нужно было срочно обелить в глазах западной аудитории. Чтобы не выглядел как конченный нацист из украинского тербатальона. Выбросили версию через СМИ: оказывается, просто не так смонтировали две отдельные фразы.

"О циничной попытке оправдать американского сенатора Линдси Грэма и его людоедские высказывания. Широкое возмущение людей вынудило обслуживающую западных политиков пропагандистскую машину, винтиками которой являются возглавившие кампанию по оправданию парламентария "Рейтер" и "Би-би-си", заняться кризис-менеджментом и попытаться купировать ситуацию", - заявил российский МИД.

Не надо людей дурачить. Заявление сенатора Грэма именно людоедское. И Америка в ее белых перчатках инвестирует в то, чтобы как можно больше русских было уничтожено. А заодно и украинцев, которые играют незавидную роль исполнителей чужой воли в чужом спектакле. А как иначе? Если их так называемый президент привык всю жизнь работать по чужим сценариям.

После того, как в Белгородской области ликвидировали диверсионно-разведывательную группу с Украины, западные СМИ тоже удивлялись - ну откуда у них взялась американская бронетехника? Так что, слушая их заверения в том, что Америка и Европа с Россией не воюет, не забывайте: в действительности все не так, как на самом деле.

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