Боевики безуспешно пытались пробить оборону

Российские военные отразили четыре атаки штурмовых отрядов ВСУ на соледаро-артемовском и авдеевском направлениях, сообщили в Минобороны.

Боевики безуспешно пытались пробить нашу оборону. В Авдеевке и Марьинке авиация уничтожила склады боеприпасов и опорные пункты украинских мотострелков и десантников.

На южнодонецком участке снова ударно отработал ТОС-1 "Солнцепек". На запорожском - комплексами "ТОР" и "Стрела" уничтожены четыре вражеских дрона.

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