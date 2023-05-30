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Российские военные отразили четыре атаки штурмовых отрядов

09:04
  • вторник
  • 30 мая 2023

Боевики безуспешно пытались пробить оборону

Российские военные отразили четыре атаки штурмовых отрядов ВСУ на соледаро-артемовском и авдеевском направлениях, сообщили в Минобороны.

Боевики безуспешно пытались пробить нашу оборону. В Авдеевке и Марьинке авиация уничтожила склады боеприпасов и опорные пункты украинских мотострелков и десантников.

На южнодонецком участке снова ударно отработал ТОС-1 "Солнцепек". На запорожском - комплексами "ТОР" и "Стрела" уничтожены четыре вражеских дрона.

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