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Минобороны показало работу автоматических минометов "Василёк"

09:10
  • вторник
  • 30 мая 2023

При помощи 82-миллиметровых боеприпасов расчеты уничтожают огневые точки и пехоту националистов

Ежедневно прикрывают наступление российских мотострелков артиллеристы "Западной" группировки войск. На кадрах от Минобороны - боевая работа автоматических минометов "Василёк".

При помощи 82-миллиметровых боеприпасов расчеты уничтожают огневые точки и пехоту националистов. За минуту орудие может выпустить до 120 мин. Контроль поражения противника и помощь в корректировке огня оказывают беспилотники.

Выполнив поставленную задачу, бойцы оперативно меняют позицию, оставаясь неуловимыми для врага.

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Работа автоматических минометов "Василёк"
Работа автоматических минометов "Василёк"
Работа автоматических минометов "Василёк"
Работа автоматических минометов "Василёк"
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