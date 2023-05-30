Минобороны показало работу автоматических минометов "Василёк"

При помощи 82-миллиметровых боеприпасов расчеты уничтожают огневые точки и пехоту националистов

Ежедневно прикрывают наступление российских мотострелков артиллеристы "Западной" группировки войск. На кадрах от Минобороны - боевая работа автоматических минометов "Василёк".

При помощи 82-миллиметровых боеприпасов расчеты уничтожают огневые точки и пехоту националистов. За минуту орудие может выпустить до 120 мин. Контроль поражения противника и помощь в корректировке огня оказывают беспилотники.

Выполнив поставленную задачу, бойцы оперативно меняют позицию, оставаясь неуловимыми для врага.

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