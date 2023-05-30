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Штурмовики Су-25 успешно атакуют объекты ВСУ

09:05
  • вторник
  • 30 мая 2023

На этот раз уничтожены укрепленные позиции и бронетехника радикалов

Воздушные удары по военным объектам ВСУ наносят российские штурмовики Су-25, рассказали в Минобороны.

На этот раз уничтожены укрепленные позиции и бронетехника радикалов. "Грачи" работали парами, ракеты выпускали с малых высот.

После атаки выполнили маневр уклонения, отстрелили тепловые ловушки и направились на аэродром базирования. Вернувшиеся самолеты начали готовить к новым боевым вылетам.

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