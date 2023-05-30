Стало известно о новых подвигах российских военных

Прапорщик Мухаммед Магамедов вместе со своим взводом прорвал оборону радикалов

Минобороны представило новых героев спецоперации по защите Донбасса.

Фельдшер противотанкового дивизиона гвардии прапорщик Денис Шишов вынес из-под шквального огня противника пятерых раненых мотострелков. Оказав им первую помощь, на автомобиле доставил бойцов в полевой госпиталь. За время участия в спецоперации Денис спас десятки жизней не только военнослужащих, но и местных жителей.

Прапорщик Мухаммед Магамедов вместе со своим взводом прорвал оборону радикалов на окраине одного из населенных пунктов. Продолжая теснить боевиков, он обнаружил хорошо замаскированную огневую точку националистов и выстрелами из пушки БМП уничтожил пулеметную позицию. А затем ликвидировал вражеский расчет гранатометчиков, не дав ему проникнуть в тыл наших войск.

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