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Стало известно о новых подвигах российских военных

09:15
  • вторник
  • 30 мая 2023

Прапорщик Мухаммед Магамедов вместе со своим взводом прорвал оборону радикалов

Минобороны представило новых героев спецоперации по защите Донбасса.

Фельдшер противотанкового дивизиона гвардии прапорщик Денис Шишов вынес из-под шквального огня противника пятерых раненых мотострелков. Оказав им первую помощь, на автомобиле доставил бойцов в полевой госпиталь. За время участия в спецоперации Денис спас десятки жизней не только военнослужащих, но и местных жителей.

Прапорщик Мухаммед Магамедов вместе со своим взводом прорвал оборону радикалов на окраине одного из населенных пунктов. Продолжая теснить боевиков, он обнаружил хорошо замаскированную огневую точку националистов и выстрелами из пушки БМП уничтожил пулеметную позицию. А затем ликвидировал вражеский расчет гранатометчиков, не дав ему проникнуть в тыл наших войск.

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