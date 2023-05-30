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На востоке Канады разгорелся мощный природный пожар

09:20
  • вторник
  • 30 мая 2023

Уничтожены десятки строений

Мощный природный пожар бушует на востоке Канады. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома, передает "ТВ Центр"

В пригороде Галифакса уничтожены десятки строений. Эвакуировано более 18 тысяч человек. На ближайшие две недели в регионе объявлено чрезвычайное положение.

С огнем борются 100 спасателей, однако пока справиться с пожаром не удается. Жители провинции Новая Шотландия подвергли резкой критике за бездействие канадского премьера Трюдо. А страховые компании выразили опасения, что не смогут выплатить людям многомиллиардные компенсации за потерю жилья из-за очень высокого единовременного ущерба.

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