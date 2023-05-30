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Установлен мировой рекорд по числу людей на орбите

09:22
  • вторник
  • 30 мая 2023

Сейчас там 17 человек

Китайский космический корабль "Шэньчжоу" с тремя тайконавтами на борту успешно стартовал с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, передает "ТВ Центр".

Через несколько часов ожидается стыковка аппарата со станцией "Тяньгун", где состоится вторая в космической истории КНР ротация экипажей на орбите.

Прибывшие тайконавты проведут в космосе около пяти месяцев.

С запуском китайского корабля установлен мировой рекорд по числу одновременного нахождения людей на околоземной орбите - 17 человек. Среди них - 6 представителей КНР и еще 11 человек из международного экипажа, который сейчас работает на МКС. В их числе - два россиянина, астронавты из США, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

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