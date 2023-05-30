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Собянин: экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

07:44
  • вторник
  • 30 мая 2023

Была проведена эвакуация жителей нескольких подъездов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что рано утром во вторник в результате атаки БПЛА несколько зданий в столице получили незначительные повреждения.

"Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал", - добавил градоначальник.

Он также призвал горожан не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.

Как уточнил мэр, была проведена эвакуация жителей нескольких подъездов в двух пострадавших от попадания БПЛА домах.

"Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры", - указал глава города.

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