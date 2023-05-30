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ПВО сбила несколько беспилотников на подлете к Москве

08:24
  • вторник
  • 30 мая 2023

В столице эвакуированы жители двух домов

Звуки взрывов, которые слышали сегодня утром жители Московской области – это работа систем противовоздушной обороны. ПВО сбила несколько беспилотников, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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"На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников", - написал Воробьев в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что экстренные службы работают, жителей просят соблюдать спокойствие.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей двух домов в Москве, в которые попали дроны. Мэр подчеркнул, что это сделано для безопасности граждан. Все экстренные службы Москвы находятся на местах происшествий после атаки БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры, написал Собянин в Telegram. Пострадавших нет.

По данным РИА Новости, экстренные службы работают у дома на Ленинском проспекте в Москве. В здание, предположительно, попал беспилотник. Территория около дома оцеплена, очевидцы сообщают о прибытии нескольких автомобилей "скорой". Жильцы покидают свои квартиры.

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