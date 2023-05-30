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Подразделения иностранных наемников концентрируются под Харьковом

08:54
  • вторник
  • 30 мая 2023

По данным разведки, говорят в основном на английском и польском

Подразделения, состоящие из иностранных военных, прибывают в Харьков и его окрестности. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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По словам Марочко, иностранные наемники прибывают в район Харькова в составе небольших подразделений. Это как смешанные части, так и состоящие целиком из иностранцев. Подполковник отметил, что военные в основном говорят на английском и польском, но встречаются в этих частях также немцы, французы и испанцы, передает РИА Новости.

Днем ранее Марочко заметил, что украинцы в ВСУ уже "заканчиваются". Украинцы соцсети, по его словам, переполнены скорбными фотографиями военных кладбищ. Но на смену украинцам приходят наемники. Сейчас российская армия, по сути, воюет с блоком НАТО.

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