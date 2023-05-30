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В Москве после атаки БПЛА за медицинской помощью обратились два человека

08:48
  • вторник
  • 30 мая 2023

Госпитализация никому не потребовалась

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что, по данным медицинских служб города, никто из жителей поврежденных беспилотниками домов серьезно не пострадал.

"За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте", - добавил градоначальник.

Как уточнил Собянин, на местах ЧП продолжают работать врачи скорой помощи и экстренные службы.

Ранее мэр сообщил, что в результате атаки БПЛА в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Была проведена эвакуация жителей нескольких подъездов. 

Глава города призвал столичных жителей ориентироваться только на официальную информацию и не распространять непроверенные данные.

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