Росавиация подтвердила штатную работу аэропортов Московского региона

ЧП с дронами не помешало отправке рейсов

Утреннее происшествие с беспилотниками не помешало отправке рейсов из аэропортов Москвы и Московской области. Воздушные гавани работают в штатном режиме, подтвердили в Росавиации. Как сказано в сообщении ведомства, все аэропортовые службы и авиадиспетчеры "осуществляют работу без особенностей", передает "Интерфакс".

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утром 30 мая сообщили об атаке беспилотников. По данным Воробьева, несколько дронов были сбиты системой ПВО на подлете к столице.

Собянин, в свою очередь, написал в Telegram, что беспилотники попали в несколько домов в Москве. Сотрудники экстренных служб эвакуировали жильцов нескольких подъездов. Два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация им не понадобилась.

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