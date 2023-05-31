Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака

Деловая активность сегодня не принесет особой пользы

Овны

Не очень удобный день для отношений в семьях и парах: что-то будет не клеиться. Если вы гордый и одинокий волк, считайте, что вам повезло - одной проблемой меньше!

Тельцы

Вы получите позитивный опыт от своего близкого окружения: подруг, соседей, коллег. Главное - не трогайте сегодня женщин, которые не в духе, иначе будете сами не рады.

Близнецы

На работе или в бизнесе ситуация потихоньку улучшается - Сатурн больше не давит на ваше Солнце. А значит, начальство и все, кто выше по рангу, наконец- то о вас забудут!

Раки

На редкость странная неделя заканчивается таким же странным днем. С одной стороны, у вас неплохо складываются дела, а с другой - отвлекают домашние проблемы.

Львы

Не слушайте советы подруг и вообще женщин, так как эмоции сегодня мешают прекрасному полу мыслить трезво. Честно храните чужие секреты, иначе вам несдобровать.

Девы

Воздержитесь от крупных покупок или онлайн платежей - с деньгами сегодня будет сложно. И не рассчитывайте на финансовую помощь со стороны, только на себя.

Весы

Луна в вашем знаке конфликтует с Венерой, и это может вызвать перепады настроения или сложности с коллегами. Спасайтесь мечтами о лете, отпуске и море.

Скорпионы

Сегодня не стоит опираться на интуицию и делать глобальные выводы на основе приснившегося сна. Включите критический взгляд на происходящее, так точно будет лучше.

Стрельцы

День можно назвать нейтральным, если вы сами не решите все испортить, одолжив кому-то денег. Это чревато их потерей. Но чего не сделаешь ради друзей, правда?

Козероги

Деловая активность сегодня не принесет особой пользы, так, может, и не надо задумываться о ней? Подождите немного, мы дадим вам знать, когда наступят лучшие времена.

Водолеи

День, когда организм ослаблен, поэтому о тяжелых нагрузках лучше пока забыть. Ограничьте себя в жидкостях, особенно неполезных: газировка, алкоголь и кофе вам ни к чему.

Рыбы

День непростой для представителей знака, зарабатывающих творчеством или сидящих в декрете. Вы можете столкнуться с критикой или придирками, готовьтесь защищать свои границы.

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