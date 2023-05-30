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СК начал расследование инцидентов с беспилотниками в Москве

09:24
  • вторник
  • 30 мая 2023

Несколько дронов были сбиты ПВО на подлете к столице

Следственный комитет сообщил о начале расследования случаев падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве утром во вторник, передает РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших в результате падения БПЛА в Москве нет, есть незначительные повреждения домов.

По данным ведомства, несколько дронов были сбиты ПВО на подлете к столице.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после атаки БПЛА два человека обратились за медицинской помощью, она была оказана на месте. Жителей нескольких подъездов эвакуировали.

Глава города призвал ориентироваться исключительно на официальные источники информации и не распространять недостоверные сведения.

На местах происшествий работают экстренные службы.

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