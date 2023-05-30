Минобороны: Киев предпринял террористическую атаку дронами по Москве

Было задействовано восемь БПЛА

Министерство обороны России сообщило, что утром во вторник киевским режимом была предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве.

Как уточнили в ведомстве, задействовано было восемь БПЛА самолетного типа.

"Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, еще пять дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что начато расследование. Как прежде сообщил мэр столицы Сергей Собянин, два человека обратились за медицинской помощью, она была оказана на месте. Повреждены несколько зданий, жильцов эвакуировали. На местах ЧП работают экстренные службы.

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