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ВСУ маскирует планы наступления перемещением техники в Запорожье

09:56
  • вторник
  • 30 мая 2023

Это попытка отвести внимание от направления удара

Десятки единиц бронетехники ежедневно перемещаются в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Эти беспорядочные перемещения должны отвлечь внимание российских военных от направления, на котором ВСУ готовят контрнаступление, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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По словам Рогова, чаще всего техника перемещается днем. Это просто попытка запутать, отвести внимание ВС России от точки основного удара. Техника никуда не перемещается, ночью она возвращается в пункты дислокации.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинское руководство уже приняло решение, как и когда будут дальше двигаться ВСУ. Рогов, слова которого приводит ТАСС, отметил, что опасность наступления ВСУ в Запорожской области сохраняется. Об этом свидетельствуют и обстрелы региона дальнобойными ракетами, и сосредоточенная у линии соприкосновения группировка войск численностью около 65 тысяч человек.

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