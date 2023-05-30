ВСУ маскирует планы наступления перемещением техники в Запорожье

Это попытка отвести внимание от направления удара

Десятки единиц бронетехники ежедневно перемещаются в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Эти беспорядочные перемещения должны отвлечь внимание российских военных от направления, на котором ВСУ готовят контрнаступление, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По словам Рогова, чаще всего техника перемещается днем. Это просто попытка запутать, отвести внимание ВС России от точки основного удара. Техника никуда не перемещается, ночью она возвращается в пункты дислокации.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинское руководство уже приняло решение, как и когда будут дальше двигаться ВСУ. Рогов, слова которого приводит ТАСС, отметил, что опасность наступления ВСУ в Запорожской области сохраняется. Об этом свидетельствуют и обстрелы региона дальнобойными ракетами, и сосредоточенная у линии соприкосновения группировка войск численностью около 65 тысяч человек.

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