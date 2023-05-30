Москву атаковали беспилотники: что известно и какая сейчас обстановка

Пять аппаратов были сбиты расчетами ПВО, еще три - перехвачены комплексами радиоэлектронной борьбы

Беспилотные летательные аппараты было хорошо слышно и видно. Шли на минимально возможной высоте, практически цепляя верхушки деревьев. В сторону Москвы беспилотники летели с юго-западного направления. Все аппараты были построены по так называемой аэродинамической схеме "утка", при которой горизонтальное оперение располагается впереди основного крыла, а двигатель внутреннего сгорания и винт сзади. Эксперты утверждают - дальность полета такого беспилотника может составлять до 1000 километров.

"Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов - это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают", - написал в Telegram губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сообщается, что часть дронов были уничтожены в воздухе. Другие взорвались, упав, на земле. Во всех случаях ущерба они не нанесли.

Министерство обороны России: "Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье".

В Новой Москве на улице Атласова беспилотный аппарат задел жилой дом. Врезался в стену между последним 25-м этажом и чердаком. Жители утверждают - взорвался в момент столкновения. Все экстренные службы города прибыли на место ЧП за считанные минуты. Была проведена эвакуация дома, в который врезался аппарат. Предположительно, дроны несли кумулятивные заряды КЗ-6. Предназначен для пробивания бронированных конструкций. Масса взрывчатого вещества - один килограмм восемьсот граммов.

"Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Еще один дом пострадал на Ленинском проспекте. В частности - квартира, расположенная на 14-м этаже. В момент столкновения внутри находились три женщины. Они не пострадали. Взрыва не было.

В доме на Профсоюзной улице повреждения получила квартира на 16-м этаже. В ней находился один жилец. Детонации взрывчатки не произошло.

"По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города. Следователи, криминалисты и эксперты следственного комитета также работают на месте происшествия", - сообщили в СК.

Сообщается, что уничтоженные беспилотники ранее не были замечены на вооружении киевского режима. Сейчас военные эксперты устанавливают производителей, каким образом шло управление дронами и снаряженными боеприпасами.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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