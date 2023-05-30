Байден проговорился о поставках Киеву дальнобойных ракет

Киев в итоге получит все, что хочет

Определенные виды вооружения, которые еще недавно были табу и могли лишь использоваться в условиях мировой войны, готовятся поставить на Украину. Американский лидер, который с трудом улавливает суть вопросов журналистов, в экспресс-интервью проговорился, что уже не исключает ничего -в том числе поставок дальнобойных ракет ATACMS.

А ведь еще в начале месяца в Белом доме передачу такого вооружения отрицали. Так называемый Армейский тактический ракетный комплекс большой дальности способен поражать цель на расстоянии 300 километров. Зачем Киеву эти ракеты? Накануне Виталий Кличко прямо заявил о желании совершить атаку на Москву. Сенатор Линдси Грэм, который считает, что США удачно тратят деньги на смерть русских, снова призвал убивать. Он выступил за скорейшую передачу Киеву "Атакамов" и кассетных боеприпасов, которые якобы помогут ВСУ начать долгожданное контрнаступление.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель тоже не сомневается, что рано или поздно Киев получит все, что хочет: "К сожаление, из-за системы принятия решений в ЕС слишком много времени ушло. Например, чтобы отправить танки Leopard. То же самое произошло и с отправкой истребителей F16, о чем просила Украина. На данный момент мы их не отправили, но мы их отправим".

Украинский президент тем временем стелет соломку перед встречей стран НАТО в Вильнюсе, где, надеется он, будет принято решение о вступлении страны в альянс. Поэтому пора все-таки наступать.

"Мы утвердили сроки движения наших войск, решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились", - сказал Зеленский.

Газета Washington Post вышла с очередной статьей про американских наемников, участвующих в украинском конфликте. Фотография на первой полосе повергла в шок читателей. Издание пишет, что на Украине погибло по меньшей мере 16 наемников из США. Впрочем, точные данные неизвестны.

"Неясно, сколько американцев пошли на такой риск. Возможно, тысячи. В начале войны в прошлом году Украина заявила, что более 20000 граждан США выразили заинтересованность во вступлении в иностранный легион страны, который платит от 500 до 3500 долларов в месяц в обмен на контрактное обязательство служить в течение нескольких месяцев", - говорится в материале.

Якобы эти люди поехали в зону боевых действий добровольцами, несмотря на запрет американского правительства. Впрочем, в российском МИД давно знают, каким образом происходит вербовка иностранных солдат. За всем этим стоят британские спецслужбы.

"О том, что Лондон не брезгует такими грязными методами вербовки наемников, мы знаем уже давно. В этой связи вынуждены вновь напомнить, что любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться, а группировки иностранных наемников и "добровольцев" уничтожаться", - заявила Мария Захарова.

В погоне за почестями и большими гонорарами они оказываются там, где по-настоящему убивают. А распиаренная западная техника на Украине оказывается совершенно бесполезной. В этом признаются сами радикалы.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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