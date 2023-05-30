Вучич обсудит ситуацию вокруг Косова с послами России и Китая

Зреет большой взрыв в центре Европы

Сложные переговоры с представителями Запада провел сегодня сербский лидер. Александр Вучич представил свой взгляд на происходящее в Косове послам США, ЕС и некоторых европейских стран. Зарубежные покровители самопровозглашённой республики фактически выдали карт-бланш албанцам и закрывают глаза на беззаконие в крае.

"Мы просим западные страны вразумить свое чадо, потому что оно может сотворить такое, чего до сих пор не творил никто. Я очень прошу это сделать. Сербы и Сербия хотят мира", - заявил Вучич.

Накануне в Косове тысячи сербов пришли к административным зданиям в знак несогласия с результатами муниципальных выборов. Большая часть населения их бойкотировала из-за притеснений со стороны Приштины. Явка составила менее 3,5 процентов. Но косовские власти и Запад все равно объявили плебисцит состоявшимся и легитимным. Избрали мэров албанского происхождения.

Демонстранты скандировали лозунги, сидя на асфальте перед военными. Албанский спецназовец открыл огонь по безоружным людям. Так называемые миротворцы НАТО защищать их не стали, нарушив резолюцию ООН. Со стороны протестующих в силовиков полетели камни и бутылки с зажигательной смесью.

Пострадали более 50 сербов и около 35 военных. С обеих сторон есть тяжелораненые. В ЕС назвали ситуацию шокирующей и осудили насилие. Но в первую очередь - против контингента НАТО. В США дали понять, что пересматривать результаты выборов не станут.

"Избранным мэрам не обязательно каждый день работать в муниципальных зданиях. Мы даже рекомендуем, чтобы на ближайшее время у них была альтернатива. Присягу можно принять и в другом месте", - сказал ((СХ Джеффри Ховенье, посол США в Косове.

Глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что при активном подстрекательстве Запада ситуация на Балканах накаляется все больше и грозит перерасти в полномасштабный конфликт.

"Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществила агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинского заключительного акта и документов ОБСЕ. Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение", - указал министр.

Вучич сегодня обсудит ситуацию с послами России и Китая. Поддержку своему народу выразил теннисист Новак Джокович. "Косово - сердце Сербии" написал теннисист на видеокамере, где спортсмены оставляют автографы после матчей в рамках "Ролан Гаррос".

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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