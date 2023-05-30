На Крым обрушились ливни с грозами

Непогода бушевала и в Уфе

Асфальт сначала просел на метр, а затем - рухнул. Два пролета моста через Терек, соединяющий два крупных селения Ногир и Михайловское, не выдержали непрекращающихся всю неделю дождей. Разлившаяся река подмыла опоры. В результате средняя подкосилась,и дорожное полотно провалилось в реку. На место оперативно выехали экстренные службы.

"Приняты все меры по перекрытию газопровода, по обеспечению безопасности электроснабжения. Сейчас мы устанавливаем здесь блоки, перекрываем автомобильное движение", - сообщил Руслан Есиев, глава администрации местного самоуправления Пригородного района республики Северная Осетия - Алания.

А это - пригород Владикавказа. Интенсивный трафик перенаправили по объездной дороге в районе селения Алханчурт. Отключена поврежденная газовая труба, перекрыт канализационный коллектор. Учитывая, что подобное со стометровым мостом случается не впервые, восстановлением инженерного сооружения займется специальная комиссия.

Еще экстремальнее - происшествие в Уфе. Там в разгар непогоды порывами ветра оторвало фрагмент дома. Кирпичная кладка и бетонная глыба упали прямо на припаркованный автомобиль. Обошлось без жертв. Ураганный ветер с ливнем и градом нагрянули в республику после аномальной жары.

На Урале летали оконные рамы. Окно с балкона, вырванное шквалистым ветром, чуть было на накрыло ребенка. В Анапе дожди. Их принято называть "залповыми". Мгновение - и ливень превратил улицы в полноводные реки в Анапе и других городах Краснодарского края и Крыма. Штормовое предупреждение в регионе, объявленное накануне, продлевали дважды. Кратковременные дожди, а в отдельных районах - ливни с градом и сильным ветром. На притоках реки Кубань ожидается подъем уровня воды.

К переменам погоды советуют говиться и москвичам. Арктический циклон нарушит майскую погодную идиллию и принесёт в столичный регион похолодание. Всю неделю комфортные +20. Но к выходным - до +11 и дожди. Так что календарное лето, едва начавшись, с теплом и солнцем вернется в Москву немного позже.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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