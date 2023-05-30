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Во всех российских школах появятся советники директоров по воспитанию

14:54
  • вторник
  • 30 мая 2023

Эксперимент проводили в десяти пилотных регионах

Должность советника директора по воспитанию появится во всех школах и колледжах страны с нового учебного года. Об этом сегодня заявил руководитель Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов, передает "ТВ Центр".

По его словам, результаты эксперимента, который более двух лет проходил в десяти пилотных регионах, подтвердили востребованность в таких специалистах. И это вовсе не очередные чиновники, а настоящие наставники, задача которых - внедрить новую философию воспитания, раскрыть потенциал учеников.

"Где пилотные школы, директора, во-первых, говорят большое спасибо, что советник у них появился. Это действительно друг, это действительно помощник, не только наставник для ребенка, но и наставник для директора, который показывает, насколько большим спектром возможностей обладает у нас сейчас страна. И весь этот спектр возможностей советник дарит ребенку, чтобы тот гармонично развивался", - отметил Кудряшов.

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