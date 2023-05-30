На счету - каждый день: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Вадима Алексеева

У подростка - острый миелоидный лейкоз

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Этот сюжет - о 16-летнем Вадиме Алексееве из Санкт-Петербурга. У подростка - острый миелоидный лейкоз. Позади несколько блоков химиотерапии и операция по пересадке костного мозга. Она прошла успешно, но возникли осложнения - у Вадима начался острый язвенный колит, требующий хирургического вмешательства. Чтобы помочь организму ребёнка восстановиться, необходима срочная поддерживающая терапия. Но стоит она более 2 миллионов рублей. Семье самостоятельно такую сумму не собрать.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Прогулка по больничному двору на инвалидном кресле вместо подготовки к экзаменам со сверстниками. Каникулы для Вадима теперь - не долгожданное событие, а вереница одинаковых дней в больничных стенах. Меньше года назад у подростка обнаружили редкое заболевание - острый миелоидный лейкоз. А началось все с обычной зубной боли.

"Стоматолог сказал, что все в порядке. Кровоточивость десны и припухлость. Направили в детскую больницу Раухфуса. Там при взятии анализа крови высокие лейкоциты очень были", - вспоминает мама.

Сразу же Вадима на скорой отправили в онкологическое отделение, где и поставили страшный диагноз. У мальчика здоровые клетки крови заменяются опухолевыми.

"Когда сказали, что, возможно, это лейкоз, я не поверила. Я думала, что сейчас в другую больницу мы приедем, нам сделают повторные анализы и скажут, что это ошибка. Но получилось по-другому", - говорит мама.

А таким Вадим был совсем недавно: радостный, полный жизни, с густой шевелюрой. Он с первого класса занимался самбо, болел редко. Подросток уже перенес химиотерапию - ремиссия наступила только после третьего блока. Дальше - трансплантация костного мозга, которая прошла успешно. Но организм Вадима так ослаб, что у мальчика начались осложнения. У него даже нет сил передвигаться самостоятельно.

"Были язвы в кишечнике. Вырезали и зашили. Потом вторая операция была через две недели. Потом через неделю сразу третья операция, потому что не помогало ничего, сразу образуются новые язвы", - рассказывает мама.

"Это поражение носит смешанную природу: инфекционную и иммунную. И состояние Вадима сохраняется тяжелым. Сейчас для купирования этих осложнений необходима интенсивная терапия и поддерживающая терапия", - объяснила Любовь Цветкова, врач-гематолог.

Чтобы Вадим выдержал, ему нужно сразу несколько дорогостоящих препаратов, способных справиться с бактерией, вызывающей язвы в кишечнике и помочь организму восстановиться. Но стоят они дорого - более 2 млн рублей. Маме самостоятельно не собрать такую сумму в короткий срок. А на счету - каждый день.

"Если сейчас не начать терапию, то будут появляться новые язвы в кишечнике, которые в дальнейшем могут привести к перфорации, к перитониту, осложнениям и даже к летальному исходу. Нам нужно как можно раньше начать терапию, чтобы замедлить прогрессирование колита", - добавила Цветкова.

Все операции и курсы лечения Вадим переносит мужественно, но чтобы победить болезнь окончательно, ему нужна наша поддержка. Все вместе мы сможем помочь мальчику вернуться домой - к семье и друзьям.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Вадима Алексеева, программа 1693

Александра Панина, "ТВ Центр"

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