В Совфеде назвали атаку украинских БПЛА актом бессилия

Виновные будут наказаны

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву.

По его словам, киевская власть, нанося удары по гражданским объектам, показывает свое бессилие в сложившейся ситуации. У России есть все возможности ответить на сегодняшнюю атаку.

"Желая показать свои возможности, они демонстрируют свое бессилие в той ситуации, которая складывается в специальной военной операции", - сообщил он РИА Новости.

В свою очередь сенатор Наталия Косихина добавила, что наши оперативные и экстренные службы найдут и накажут тех, кто стоит за этой циничной атакой.

Утром во вторник подмосковные ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Москве. По данным Минобороны, в террористической атаке были задействованы восемь БПЛА самолетного типа. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".

После атаки два человека обратились за медицинской помощью, она была оказана на месте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Повреждены несколько зданий, жильцов эвакуировали. На местах ЧП работают экстренные службы. СКР начал расследование.

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