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США тренируют боевиков ИГ для провокаций в Сирии

10:31
  • вторник
  • 30 мая 2023

Готовятся теракты против госучреждений

Преступную деятельность боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ в Сирии координируют США. Они управляют подручными боевиками с американской военной базы "Эт-Танф" у границ Сирии с Иорданией и Ираком, сообщили в Службе внешней разведки России.

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"Там проходят подготовку десятки боевиков ИГИЛ*, ряды которых американцы регулярно пополняют, освобождая террористов из тюрем в оккупированной северо-восточной части Сирии", - сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина.

Отмечается, что в качестве привычного инструмента в американских спецслужбах вновь намерены задействовать исламских экстремистов, именуемых теперь "умеренной оппозицией". В тренировочные лагеря грузовиками завозится стрелковое оружие, боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы. Задачи, которые американские кураторы ставят перед главарями банд – теракты в местах массового скопления людей и госучреждениях, передает РИА Новости.

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