ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Риге снесли памятник Пушкину

10:44
  • вторник
  • 30 мая 2023

Депутаты объявили его незаконным

В Риге снесли памятник русскому писателю Александру Пушкину.
Россия обвинила Латвию в целенаправленной борьбе с русской культурой

Монумент находился в центральном парке Кронвалда латвийской столицы. Памятник перенесли на склад, позднее его передадут музею Союза художников, передает РИА Новости.

Ранее правящий блок Рижской думы сообщил, что памятник Пушину находится в парке незаконно, так как его подарило посольство России, а монумент воздвигли без соблюдения всех необходимых формальностей.

В Риге прошла серия пикетов против планов сноса памятника Пушкину. Протестующие держали плакаты с надписями: ""Депутат, не борись с прошлым, отвечай за настоящее", "Пушкин - наша основа" и другими.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Памятник Александру Сергеевичу Пушкину в Риге
Памятник Александру Сергеевичу Пушкину в Риге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.