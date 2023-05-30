В Риге снесли памятник Пушкину

Депутаты объявили его незаконным

В Риге снесли памятник русскому писателю Александру Пушкину.

Монумент находился в центральном парке Кронвалда латвийской столицы. Памятник перенесли на склад, позднее его передадут музею Союза художников, передает РИА Новости.

Ранее правящий блок Рижской думы сообщил, что памятник Пушину находится в парке незаконно, так как его подарило посольство России, а монумент воздвигли без соблюдения всех необходимых формальностей.

В Риге прошла серия пикетов против планов сноса памятника Пушкину. Протестующие держали плакаты с надписями: ""Депутат, не борись с прошлым, отвечай за настоящее", "Пушкин - наша основа" и другими.

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