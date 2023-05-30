Генпрокуратура проконтролирует расследование атак БПЛА на жилые дома

На зданиях есть повреждения

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование инцидентов с беспилотниками в Москве и Подмосковье.

"Прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в Москве и на территории Подмосковья", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Генеральной прокуратуры.

Утром во вторник подмосковные ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Москве. По данным Минобороны, в террористической атаке были задействованы восемь БПЛА самолетного типа. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".

В ГП уточнили, что в Москве инциденты произошли на улицах Атласова и Профсоюзная, а также на Ленинском проспекте. В Подмосковье - в 500 метрах от Ильинского шоссе и в Одинцовском городском округе.

После атаки два человека обратились за медицинской помощью, она была оказана на месте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Повреждены несколько зданий, жильцов эвакуировали. На местах ЧП работают экстренные службы. СКР начал расследование.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"