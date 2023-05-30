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Патрули с антидроновыми ружьями вышли на улицы Новой Москвы

11:07
  • вторник
  • 30 мая 2023

Меры безопасности усилены после атаки беспилотников

Полицейские патрули с ружьями для подавления беспилотников появились на улицах поселения Московского в Новой Москве. Меры безопасности усилены после утренней атаки беспилотников. Сотрудники полиции выборочно останавливают автомобили для проверки документов.

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Как сообщили ранее в столичном главке МЧС, сотрудники ведомства выясняют обстоятельства инцидента по улице Атласова, дом 11. Утром там раздался взрыв, выбило стекла, вокруг дома обнаружены обломки, похожие на фрагменты беспилотника.

Минобороны позже сообщило, что утром 30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку дронами объектов в Москве. Были задействованы восемь БПЛА самолетного типа. Пять из них были сбиты системой ПВО, еще три сбились с курса под воздействием РЭБ, передает ТАСС.

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