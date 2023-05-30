Собянин поручил устранить причиненные дронами повреждения в зданиях

Эвакуированные жители возвращаются в квартиры

Московские экстренные службы завершили работу на местах падения беспилотников. Эксперты изучили обстоятельства происшествия и повреждения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По данным Собянина, жители домов, возле которых упали дроны, ранее были эвакуированы, чтобы не мешать работе специальных служб. Теперь они возвращаются в свои квартиры. Первыми вернутся жители дома на Ленинском проспекте. Мэр Москвы написал в Telegram, что поручил профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях.

Минобороны сообщило, что утром 30 мая беспилотники пытались атаковать объекты в Москве. Из восьми дронов пять были сбиты на подлете к столице. Еще три потеряли свои цели благодаря работе РЭБ, аппараты упали у жилых зданий в Новой Москве, на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. Два человека обратились за медицинской помощью с легкими повреждениями.

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