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Водитель BMW сбил пешеходов в Мытищах

11:55
  • вторник
  • 30 мая 2023

Пострадавшие в больнице

В подмосковных Мытищах водитель BMW выехал на тротуар и сбил пешеходов.

Инцидент произошел на Олимпийском проспекте во вторник, 30 мая, около 10 утра. По предварительным данным, водитель иномарки столкнутся с попутным автомобилем и выехал на пешеходную зону.

Пострадали три человека, они в больнице, сообщили телеканалу "360" в пресс-службе МВД по Московскому району. 16-летнему подростку оказана необходимая медицинская помощь на месте, уточнили в подмосковной прокуратуре.

Telegram-канал "112" утверждает, что травмы получили четыре человека. Инцидент произошел возле здания колледжа.

Очевидцы рассказали, что виновник аварии выбежал из машины и начал молить о прощении на коленях, передает telegram-канал Mash.

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