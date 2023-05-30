Российские военные окружают группировку ВСУ в Белогоровке

Есть продвижение и под Кременной

Группировка ВСУ в поселке Белогоровка в ЛНР оказалась в плотном полукольце российских войск. Об этом сообщил военный эксперт из Луганской народной республики, полковник Виталий Киселев.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие за двое суток взяли в плен в районе Белогоровки свыше 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. ВС России заняли выгодные позиции на этом участке линии боевого соприкосновения.

По данным Киселева, российские силы также активно продвигаются в лесах под городом Кременная в ЛНР. На юге, где Серебрянский лес примыкает к реке Северский Донец, российские десантники продвигаются и уничтожают противника. По данным эксперта, активно применяются тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", передает ТАСС.

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