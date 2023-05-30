Будущие контрактники рассказали о своем стремлении помочь Родине

Это долг каждого мужчины

Будущие контрактники рассказали о желании внести свой вклад в дело защиты Родины и мотивах своего решения поступить на службу в войска.

Для мужчин, в первую очередь, это долг и ответственность, особенно когда есть те, кому требуется защита и помощь.

"Мужчина должен отслужить. А сейчас время непростое, поэтому кому-то надо", – сказал один из добровольцев.

Чаще всего пойти служить – это взвешенное и взрослое решение. Будущие контрактники хотят внести свой вклад в общее дело.

"У меня друг сейчас там проходит службу уже год как. Я тоже решил, что пора бы", – сказал мужчина.

Единый пункт отбора контрактников расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Сюда приезжают добровольцы со всей страны. В пункте будущие контрактники могут пройти собеседование и медкомиссию. Инструкторы помогут определить военную специальность.

Для оформления контракта нужны паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

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