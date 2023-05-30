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Сбитого машиной лося спасли в Петербурге

12:34
  • вторник
  • 30 мая 2023

У лосей сейчас период активности – весенний гон

Попавшего под машину лося спасли в Санкт-Петербурге. Животное рано утром сбил автомобиль каршеринга в Калининском районе Северной столицы.

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Как сообщил в Telegram городской комитет по охране окружающей среды, животное было напугано и дезориентировано, у него была повреждена нога. На место выехали специалисты, лося осмотрел ветеринар, животное отправили в Центр диких животных "Велес".

В сообщении подчеркивается, что лось, как и любое дикое животное, может представлять опасность для людей. Не стоит беспокоить животное, тем более – пытаться его накормить. Отмечается, что сейчас у лосей весенний гон - молодые лоси ведут себя активно, совершают длительные переходы, пересекают автодороги и выходят на территорию городской застройки.

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