Сбитого машиной лося спасли в Петербурге

У лосей сейчас период активности – весенний гон

Попавшего под машину лося спасли в Санкт-Петербурге. Животное рано утром сбил автомобиль каршеринга в Калининском районе Северной столицы.

Как сообщил в Telegram городской комитет по охране окружающей среды, животное было напугано и дезориентировано, у него была повреждена нога. На место выехали специалисты, лося осмотрел ветеринар, животное отправили в Центр диких животных "Велес".

В сообщении подчеркивается, что лось, как и любое дикое животное, может представлять опасность для людей. Не стоит беспокоить животное, тем более – пытаться его накормить. Отмечается, что сейчас у лосей весенний гон - молодые лоси ведут себя активно, совершают длительные переходы, пересекают автодороги и выходят на территорию городской застройки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"