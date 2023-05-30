В России за неделю госпитализировали 2964 человека с COVID-19

Скончались 164 пациента

С 22 по 28 мая в России госпитализировано 2964 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 30 мая, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 17349 человек, скончались 164 пациента с коронавирусом.

В Москве за обозначенный период выявлено 2314 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 479. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 759 человек, в Московской области – 381.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22929149 случаев заболевания, зарегистрировано 399057 летальных исходов.

Ранее портал стопкоронавирус.рф проинформировал, что с 23 мая ковид-статистика в России будет публиковаться не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка будет выходить по вторникам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"