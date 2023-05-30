Очевидцы рассказали об инцидентах с БПЛА в Москве

Возбуждено уголовное дело

БПЛА задел жилой дом на улице Атласова в Новой Москве в 6:10 утра. Летел четко в стену между последним 25-м этажом и чердаком. В момент столкновения - взорвался.

"Из окна посмотрели - и там прям такое облако круглое было. Ну, в принципе, мы так и поняли. Мысли сразу такие были. Выбежали сразу", - рассказывает жительница.

Еще один беспилотник задел дом на Ленинском проспекте. Взрыва не было. Аппарат влетел в квартиру на 14-м этаже. Внутри находились три женщины. Никто из них не пострадал.

"Разбудил грохот. То есть все было слышно. Он залетел в открытое окно. Запах бензина был", - свидетельствуют очевидцы.

На Профсоюзной улице повреждена квартира на 16-м этаже. Внутри находился один жилец.

На место ЧП экстренные службы города прибыли буквально за считанные секунды. Эвакуация проводилась быстро и слаженно. Никто не пострадал.

Дроны, предположительно, несли кумулятивные заряды КЗ-6. Целью таких аппаратов является пробитие бронированных конструкций. Масса одного взрывчатого вещества - килограмм восемьсот грамм. Значительного ущерба не нанесли.

"Сегодня ранг утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА", - написал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

В нашем Минобороны утреннюю атаку назвали террористической. По данным ведомства, задействовано было 8 БПЛА самолетного типа. Все аппараты поражены. Три из них подавлены средствами РЭБ. Остальные уничтожены силами ПВО.

"Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов - это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают", - сообщил утром в Telegram глава Подмосковья Андрей Воробьев.

В сторону столицы беспилотники летели с юго-западного направления. Известно, что ранее аппараты на вооружении киевского режима замечены не были. Эксперты в настоящее время устанавливают производителя дронов, а также выясняют: каким именно образом шло управление БПЛА. Радиус полета может составлять до тысячи километров.

"Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств повреждённых БПЛА зданий. Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте. Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях", - заявил Собянин.

По факту падения беспилотников возбуждено уголовное дело о теракте.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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