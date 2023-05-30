Станцию "Тютчевская" Троицкой линии метро оформят в эстетике экспрессионизма

Стекло здесь будет сочетаться с металлом и плитами из природного камня

На станции "Тютчевская" идут отделочные работы. Пока одни строители протягивают провода и монтируют вентиляцию, другие уже начинают оформлять стены, колонны и потолки декоративными элементами. Для создания неповторимого интерьера дизайнеры станции вдохновлялись эстетикой экспрессионизма. Стекло здесь будет сочетаться с металлом и плитами из природного камня.

"На станции "Тютчевская" на стенах будут расположены алюминиевые панели, на которых будут написаны стихи Федора Ивановича Тютчева. Колонны будут отделаны слегка тонированным триплексом, который будет держаться на стальных спайдерах. Низ колонны будет отделан таким же гранитом, как, собственно, и пол", - рассказал Владислав Макейченко, ведущий инженер производственного отдела компании-подрядчика.

"Тютчевская" - это третья станция в столичной подземке, расположенная непосредственно на МКАДе. С одним вестибюлем, через который пассажиры будут выходить к поселению Мосрентген и к Московской кольцевой автодороге. Причем название придумано не просто так. Неподалеку от этого места - усадьба Троицкое Федора Ивановича Тютчева.

"Сейчас первым этапом у нас активно ведутся работы на 11 станциях. Это от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки". Мы планируем до конца года завершить строительство этого первого большого участка этих 11 станций и подготовить их к концу 2024 года для пуска с пассажирами", - сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Троицкая линия будет начинаться от платформы МЦК "ЗИЛ" и протянется за МКАД до Троицка. С ее запуском десяткам тысяч жителей Новой Москвы станет в разы удобнее и быстрее добираться до центра города. Значительно снизится нагрузка на Сокольническую и Калужско-Рижскую линии метрополитена. Общая протяженность Троицкой ветки составит порядка 40 километров.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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