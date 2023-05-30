В Подмосковье задержаны 13 нелегальных мигрантов

Выходцы из Ближней Азии трудились вблизи поселка Малиновские Луга

В подмосковном Орехово-Зуеве полицейские задержали 13 нелегальных мигрантов, работавших в местных теплицах, сообщает "ТВ Центр".

Выходцы из Ближней Азии трудились вблизи поселка Малиновские Луга. Обнаружили производство в ходе специального рейда. Огромный тепличный комплекс соорудили из досок и полиэтиленовой пленки прямо в поле.

Жили мигранты рядом в бараке, собранном на скорую руку. Все строение было завалено матрасами, одеждой и посудой. А вот что именно аграрии собирались выращивать - следователям только предстоит узнать.

"13 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности, из них четверо по статье "Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации". На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны. Все правонарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан", - сообщили в СК.

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