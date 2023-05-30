Кремль: за атакой БПЛА на Москву стоит киевский режим

Спецоперация будет продолжена

Президент России Владимир Путин оперативно получал информацию об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье.

Главе государства докладывали Минобороны, МЧС, мэр Москвы и губернатор Подмосковья, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня рабочий день совсем рано начался у президента. Он получал в прямом режиме информацию <…> Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО", - отметил он.

Специального обращения президента после инцидента не планируется. Никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья нет.

Сегодняшняя атака беспилотников – это без сомнения ответ киевского режима на воскресный удар ВС России по одному из центров принятия решений, объяснили в Кремле. Это доказывает, что спецоперация должна продолжаться.

"Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений", - заметил Песков.

Минобороны сообщило, что утром 30 мая беспилотники пытались атаковать объекты в Москве. Из восьми дронов пять были сбиты на подлете к столице. Еще три потеряли свои цели благодаря работе РЭБ, аппараты упали у жилых зданий в Новой Москве, на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. Два человека обратились за медицинской помощью с легкими повреждениями.

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