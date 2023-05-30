ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль: за атакой БПЛА на Москву стоит киевский режим

12:58
  • вторник
  • 30 мая 2023

Спецоперация будет продолжена

Президент России Владимир Путин оперативно получал информацию об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье.
Собянин поручил устранить причиненные дронами повреждения в зданиях

Главе государства докладывали Минобороны, МЧС, мэр Москвы и губернатор Подмосковья, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня рабочий день совсем рано начался у президента. Он получал в прямом режиме информацию <…> Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО", - отметил он.

Специального обращения президента после инцидента не планируется. Никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья нет.

Сегодняшняя атака беспилотников – это без сомнения ответ киевского режима на воскресный удар ВС России по одному из центров принятия решений, объяснили в Кремле. Это доказывает, что спецоперация должна продолжаться.

"Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений", - заметил Песков.

Минобороны сообщило, что утром 30 мая беспилотники пытались атаковать объекты в Москве. Из восьми дронов пять были сбиты на подлете к столице. Еще три потеряли свои цели благодаря работе РЭБ, аппараты упали у жилых зданий в Новой Москве, на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. Два человека обратились за медицинской помощью с легкими повреждениями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Знак "Бесполетная зона" на фоне Кремля
Знак "Бесполетная зона" на фоне Кремля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.