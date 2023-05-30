Пассажирка пыталась пронести через "Шереметьево" колье со 118-ю бриллиантами

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В аэропорту "Шереметьево" женщина пыталась провезти дорогое бриллиантовое колье, передает "ТВ Центр".

Пассажирку, прилетевшую из Гоа, таможенники остановили в "зеленом" коридоре. Цифровой рентгено-графический сканер выявил, что у нее на шее под шарфом надето незадекларированное ожерелье с драгоценными камнями. Экспертиза показала, что оно стоит как минимум полтора миллиона рублей.

Само колье изготовлено из золота 750-й пробы. Но интереснее всего то, что оно украшено 118 бриллиантами с огранкой "багет". Для такой обработки берутся самые чистые камни. Женщина утверждает, что никакого злого умысла у нее не было.

"Как пояснила гражданка, это ее личные украшения и о действующих правилах перемещения подобных изделий она не знала. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров", - рассказала пресс-секретарь таможни Анна Евтушенко.

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