В Пушкинском музее откроются салоны эпохи Просвещения

Почти 200 экспонатов из различных коллекций собрали на одной площадке

На Волхонке оживают "Салоны" Дидро. Изящные, хрупкие, часто - неожиданные. Когда-то в них было все - от стиля рококо до неоклассицизма. Знаменитые выставки, проводившиеся Королевской академией живописи и скульптуры в Париже, давали зрителям очень яркое представление об эпохе и ее героях. Конечно, экспозицию тогда оформляли с помощью не столь современных приспособлений. Но дух творчества и предвкушения во время монтажа в 18-м веке был абсолютно таким же, как и сейчас.

"Голова старика Рубенса - эта картина будет представлена в воображаемом кабинете Дидро. Это кабинет философа, который располагался на пятом этаже в его доме на улице Таран", - отметила Анна Сулимова, куратор выставки, заведующая отделом старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина.

В Пушкинском предлагают копнуть как можно глубже - вплоть до 17-го века, когда решение Людовика XIV о проведении первой публичной экспозиции работ членов Королевской академии положило начало выставочной деятельности как таковой. Да еще и стало настоящей революцией в развитии искусства. Именно тогда увидели свет первые каталоги и принцип развески. Например, с четкой, понятной и строго вертикальной иерархией. Это когда на самом видном месте - патрон или король. Верхний ярус - темы религии и мифологии, а уже на уровне глаз - то, к чему можно чуть ли не прикоснуться. Жанровые сценки, пейзажи, портреты. Салоны были бесплатными, так что зрителей собиралось очень много.

Одних поражала шпалера "Изгнание торгующих из храма", других - "Девушка с капустой". Кстати, картина недавно атрибутирована, только-только после реставрации.

Салоны позволили наконец-то говорить все, что думаешь. Правда, критиковать нужно было обязательно высокохудожественно. Как это делал сам Дидро - блестящий критик и философ эпохи Просвещения. Если и можно применить по отношению к выставке слово "сенсация", то это именно тот случай. Более 200 уникальных экспонатов, включая работы Рубенса, Греза, Ланкре, Буше, Дюмона. Живопись, скульптура, графика, нумизматика, декоративно-прикладное искусство. Впервые - "Лувр" трехвековой давности и "Салоны" Дидро в центре Москвы!

За каждым из экспонатов - своя увлекательная история, многие были отреставрированы специально для этой выставки. Они получили новую жизнь. А зрители обретут новый взгляд - на эпоху и на Просвещение.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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