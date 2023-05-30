В Москве прошел финал фестиваля молодой поэзии "Филатов Фест"

Все лауреаты получили ценные призы

В Москве прошел финал всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии "Филатов Фест", сообщает "ТВ Центр".

Проект, основанный в 2014 году, стал крупнейшим поэтическим мероприятием в стране. В этом году для участия в мероприятии подали рекордное количество заявок.

Почти две с половиной тысячи авторов из всех регионов России и зарубежных стран представили на конкурс свои произведения. Возраст участников - от 18 до 35 лет. После всех отборочных этапов, трех полуфиналов и зрительского голосования остались 10 человек. Их строки и прозвучали со сцены. Все лауреаты получили ценные призы.

"На мой взгляд за эти 9 лет большая дорога пройдена, тексты стали глубже, они про время, не инфантильные, в них есть удивление, утешение - то, что так необходимо сейчас", - отметил Влад Маленко, художественный руководитель "Филатов Феста".

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