На севере Москвы енота спасли от ворон

Помог отряд "СпасРезерва"

Почти 7 часов спасали енота на севере Москвы от стаи агрессивных ворон. Горожане баталию начали, а профессионалы - закончили.

Как и зачем енот забрался на высокое дерево - непонятно. Но именно там, на высоте 5-го этажа, рано утром на него напали вороны. Галдеж разбудил жителей. Они-то и отогнали агрессоров. А потом начали приманивать едой испуганного зверька на соседний балкон. Даже ветки раскачивали, чтобы вывести его из оцепенения. Но все напрасно - енот крепко вцепился в кору дерева. И от страха пополз к самой верхушке.

Пришлось вызывать отряд "СпасРезерва". Тот привез и установил вышку. Но в руки испуганный зверь так и не дался. В отчаянии сиганул на растянутый тент. Животное тут же поместили в переноску. Его заберет местный житель.

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