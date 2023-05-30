Подтверждена гибель гражданки России в крушении лодки в Италии

Лодка перевернулась из-за грозы на озере Маджоре в воскресенье

Российская гражданка Анна Божкова погибла в результате крушения прогулочной лодки на озере Маджоре на севере Италии. Эту информацию подтвердили в российском генконсульстве в Милане.

Дипломаты рассказали, что нашли данные россиянки в базе данных. Выяснилось, что она с 2014 года проживала в Италии, была замужем за итальянцем. В генконсульстве добавили, что направили запрос итальянским властям, однако пока не получили от них ответа.

Гроза разыгралась на озере Маджоре 28 мая. Шторм перевернул прогулочную лодку. Погибли четыре человека, включая двух итальянцев и одного израильтянина – как утверждают СМИ, сотрудники спецслужб. Россиянка - жена владельца судна шкипера Клаудио Карминати. Нормы безопасности были нарушены: на борту находились 24 человека при допустимой вместимости 15 человек, передает ТАСС.

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