Россиян попросили не выкладывать в соцсети фото и видео с работой систем ПВО

Они могут сыграть на руку Киеву

Власти подмосковной Истры попросили жителей не публиковать и не комментировать кадры работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

Обо всех фактах запуска дронов следует сообщать на линию 112, отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева. Для этого нужно сообщить место обнаружения, время и размер дрона, сделать фото и видео.

"Прошу нигде не публиковать и не комментировать кадры работы наших систем ПВО!", - обратилась она к россиянам.

В настоящий момент обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов беспилотника, отметила Витушева. Экстренные службы региона работают в штатном режиме.

Ранее член президиума "Офицеров России" Роман Шкурлатов заявил РИА Новости, что за фото- и видеосъемку беспилотников противника и публикацию работы ПВО следует ввести уголовную ответственность. Эти кадры помогают Украине корректировать удары.

"Мы не можем себе позволить подобную расхлябанность", - сообщил он.

В Госдуме со Шкурлатовым не согласились, поскольку придется "наказывать невиновных людей, которые по какой-то глупости это выкладывают".

Опубликованное фото не сильно повлияет на ситуацию, когда у США есть возможность в режиме реального времени видеть все передвижения российских войск, сообщил зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов. Более того, системы ПВО сегодня настолько разрослись, что их сложно спрятать в лесном массиве.

"Например, на Новорижском шоссе системы ПВО видны с трассы. Едешь на машине, и там системы ПВО с шагом раз в 5-10 километров стоят на обочине. Там миллионы человек проезжают. Сейчас такие условия", - рассказал он изданию "Подъем".

В свою очередь прокуратура Москвы попросила представителей СМИ и блогосферы не распространять заведомо ложную информацию об атаке беспилотников. За это предусмотрена административная и уголовная ответственность. При подготовке сообщений следует руководствоваться официальными источниками или обратиться в соответствующие ведомства за получением комментариев.

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