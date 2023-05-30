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Россиян попросили не выкладывать в соцсети фото и видео с работой систем ПВО

13:41
  • вторник
  • 30 мая 2023

Они могут сыграть на руку Киеву

Власти подмосковной Истры попросили жителей не публиковать и не комментировать кадры работы систем противовоздушной обороны (ПВО).
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Обо всех фактах запуска дронов следует сообщать на линию 112, отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева. Для этого нужно сообщить место обнаружения, время и размер дрона, сделать фото и видео.

"Прошу нигде не публиковать и не комментировать кадры работы наших систем ПВО!", - обратилась она к россиянам.

В настоящий момент обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов беспилотника, отметила Витушева. Экстренные службы региона работают в штатном режиме.

Ранее член президиума "Офицеров России" Роман Шкурлатов заявил РИА Новости, что за фото- и видеосъемку беспилотников противника и публикацию работы ПВО следует ввести уголовную ответственность. Эти кадры помогают Украине корректировать удары.

"Мы не можем себе позволить подобную расхлябанность", - сообщил он.

В Госдуме со Шкурлатовым не согласились, поскольку придется "наказывать невиновных людей, которые по какой-то глупости это выкладывают".

Опубликованное фото не сильно повлияет на ситуацию, когда у США есть возможность в режиме реального времени видеть все передвижения российских войск, сообщил зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов. Более того, системы ПВО сегодня настолько разрослись, что их сложно спрятать в лесном массиве.

"Например, на Новорижском шоссе системы ПВО видны с трассы. Едешь на машине, и там системы ПВО с шагом раз в 5-10 километров стоят на обочине. Там миллионы человек проезжают. Сейчас такие условия", - рассказал он изданию "Подъем".

В свою очередь прокуратура Москвы попросила представителей СМИ и блогосферы не распространять заведомо ложную информацию об атаке беспилотников. За это предусмотрена административная и уголовная ответственность. При подготовке сообщений следует руководствоваться официальными источниками или обратиться в соответствующие ведомства за получением комментариев.

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