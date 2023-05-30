Шойгу сообщил о ликвидации еще одной установки Patriot в Киеве

ВС России отслеживают западное вооружение на Украине

ВС России отслеживают поставки западного вооружения на Украину. Выявленные цели уничтожаются, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Российский министр заявил, что за последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. Кроме того, в Киеве поражен еще один американский зенитный ракетный комплекс Patriot, отметил Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны.

По словам главы военного ведомства, военная поддержка киевского режима со стороны Запада не может повлиять на исход специальной военной операции. Это лишь затягивает боевые действия. Шойгу также сообщил, что потери ВСУ за май превысили 16 тысяч военнослужащих, передает ТАСС.

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