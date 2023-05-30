Шойгу заявил о потере ВСУ за май более 16 тысяч военнослужащих

Западные кураторы требуют, чтобы Украина все равно переходила в контрнаступление

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил во вторник, что за май ВСУ потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, а также 466 БПЛА, более 400 танков и 16 самолетов.

Как добавил глава Минобороны, за месяц российские войска перехватили 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены Киеву Великобританией.

По словам Шойгу, западные кураторы требуют, чтобы Украина переходила в контрнаступление, несмотря на значительные потери, которые несут ВСУ.

Вооруженные силы России, продолжил Шойгу, наносят удары по путям поставок западного вооружения Украине. Также министр уточнил, что ВС России удалось практически исключить аварийность полетов по причине человеческого фактора.

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