Прокуратура Москвы напомнила об уголовной и административной ответственности за распространение фейков

Доверять нужно только официальной информации

Прокуратура Москвы предупредила граждан об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации.

Ведомство призвало не доверять неофициальным источникам информации и самим не распространять под видом достоверной заведомо ложную информацию. За публикацию фейков в России предусмотрена административная и уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура рекомендовала представителям СМИ и блогерам воздержаться от распространения недостоверной информации.

"При подготовке сообщений и заявлений просим руководствоваться официальными источниками информации либо обращаться в соответствующие ведомства за получением официальных комментариев", - подчеркнули в пресс-службе.

Утром 30 мая беспилотники пытались атаковать объекты в Москве, сообщило Минобороны. Из восьми дронов пять были сбиты на подлете к столице. Еще три потеряли свои цели благодаря работе РЭБ, аппараты упали у жилых зданий в Новой Москве, на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. Два человека обратились за медицинской помощью с легкими повреждениями.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после проверки экстренными службами жильцы начали возвращаться в свои квартиры, профильным ведомствам дано поручение устранить последствия ЧП.

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