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Ласточки вновь вернулись в Москву после зимовки

13:57
  • вторник
  • 30 мая 2023

Эти птицы завершают зимовку одними из последних

Ласточки вместе с теплом вернулись на природные территории Москвы. Всего в столице гнездится около 100 видов птиц, которые прилетают в город в весенне-летний период. Ласточки возвращаются из южных краев одними из последних.

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Как сообщает пресс-служба ГПБУ "Мосприрода", на столичных природных территориях можно встретить три вида ласточек. И все эти три вида занесены в Красную книгу Москвы.

В пресс-службе "Мосприроды" подчеркнули, что ласточки уничтожают большое количество насекомых, регулируя их численность. Таким образом, они играют важную роль в сохранении баланса экосистемы.

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