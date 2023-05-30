Возбуждено дело о теракте после атаки беспилотников на Москву

К расследованию привлечены опытные следователи

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на московский регион.

К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СКР, а также специалисты судебно-экспертного центра, сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром 30 мая беспилотники пытались атаковать объекты в Москве, сообщило Минобороны. Из восьми дронов пять были сбиты на подлете к столице. Еще три потеряли свои цели благодаря работе РЭБ, аппараты упали у жилых зданий в Новой Москве, на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. Два человека обратились за медицинской помощью с легкими повреждениями.

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